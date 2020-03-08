تعيين عبده علوان قائما بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد





أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات قرارا بتعيين عبده سيد على حسن علوان قائما بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد اعتبارا من اليوم ولحين تعيين رئيسا جديدا للهيئة خلفا عصام الصغير الذى تقدم باستقالته صباح اليوم.





ويشغل عبده علوان فى الوقت الحالى منصب نائب رئيس الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق البريدية، وخلال فترة عمله بالهيئة على مدار 30 عاما تقلد العديد من المناصب؛ وساهم بخبراته العلمية والعملية فى تطوير العمل بعدد من الإدارات في الهيئة القومية للبريد.



