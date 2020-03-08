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تعيين عبده علوان قائما بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد

الأحد 08/مارس/2020 - 07:40 م
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عبده علوان
عبده علوان
أحمد الشيخ
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أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات قرارا بتعيين عبده سيد على حسن علوان قائما بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد اعتبارا من اليوم ولحين تعيين رئيسا جديدا للهيئة خلفا عصام الصغير الذى تقدم باستقالته صباح اليوم.

ويشغل  عبده علوان فى الوقت الحالى منصب نائب رئيس الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق البريدية، وخلال فترة عمله بالهيئة على مدار 30 عاما تقلد العديد من المناصب؛ وساهم بخبراته العلمية والعملية فى تطوير العمل بعدد من الإدارات في الهيئة القومية للبريد.

وحصل علوان على بكالوريوس تجارة وإدارة الاعمال من جامعة حلوان، ودبلوم الدراسات العليا فى التمويل والاستثمار، وكذلك دبلوم مهنى متخصص لاعداد القادة، كما حصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة بورسعيد.
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الكلمات المفتاحية

وزير الاتصالات جامعة حلوان الهيئة القومية للاتصالات

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