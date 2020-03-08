شاهد.. سائح أمريكى يوثق رحلة علاجه مع فيروس كورونا فى مصر

عرضت فضائية "ten"، مساء السبت، تقريرا مصورا يرصد توثيق سائح أمريكي رحلته إلى أسوان عبر سلسلة من التغريدات، حتى استقل باخرة نيلية من أسوان إلى الأقصر فتغير مسار الرحلة.



وأوضح التقرير، أن السائح نشر تغريدة تكشف أنه خضع للحجر الصحي بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، ثم نشر صورة له من داخل غرفته من مستشفى العزل بعد تأكد إصابته بالكورونا، والتي اعتبرها منزله الجديد حتى يتعافي من إصابته.



وأعرب السائح الأمريكي عن رضاه على مستوى الخدمة التي يحصل عليها داخل الحجر الصحي، ولقت تغريدات السائح الأمريكي صدى واسع لدى مستخدمي تويتر.

