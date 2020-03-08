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"اتنين في الصندوق".. أول بطولة لـ حمدي الميرغني وأوس أوس

الأحد 08/مارس/2020 - 07:53 م
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الميرغني وأوس أوس
الميرغني وأوس أوس
الفجر الفني
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يخوض نجما مسرح مصر حمدي الميرغني، وأوس أوس، تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل "اتنين في الصندوق"، الذي كان يحمل اسم "روحين في زكيبة"، قبل أن يتقرر تغيره، ويشارك النجوم نهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومي فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وهايدي وأحمد عبد الله ومحمد حسني وياسر الطوبجي ومحمود الشرقاوي، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.

ويقرر الفريق القائم على المسلسل عرضه، خلال السباق الرمضاني المقبل، بعد الانتهاء من تصويره بعد عمل دام قرابة 4 أشهر ونصف، حيث انطلق تصويره في النصف الثاني من شهر يوليو الماضي.

ويعتبر "اتنين في الصندوق" البطولة الأولى للفنانين حمدي الميرغني وأوس أوس في الدراما التليفزيونية، المقرر أن يعرض في رمضان القادم، ذلك بعد نجاحهما في مسلسل مسرح مصر طوال 7 مواسم كاملة.

ويشار أن المطرب محمد عدوية قد انتهى من تسجيل أغنية تتر البداية والنهاية للمسلسل، وتحمل أغنية البداية اسم "قالولنا زمان"، كلمات أحمد عرفان، وألحان محمد أنيس، وأغنية النهاية "انا انسان" من كلمات ياسر حسانين، وألحان محمد عدوية.

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