راغب علامة: كلّ يوم هو يوم المرأة

شارك السوبر ستار راغب علامة بمناسبة يوم المرأة العالمي جمهوره فيديو صوّره مع مجموعة من فتايات عائلته، موجّهاً رسالة مفادها أنّ المرأة نصف المجتمع ونصف الأسرة، وأنّ حقوقها من حقوق الرجل متمنياً أن تتحقّق المساواة بين الجنسيْن في كافّة المجتمعات بهدف التنميّة العالميّة، خاتماً رسالته بأنّ كلّ يوم هو يوم المرأة.

هذا وأطلّ السوبر ستار مؤخّراً في حفل جماهيريّ ضخم في العاصمة المصريّة القاهرة وذلك بمناسبة مرور ١٥ عاماً على تأسيس الجامعة البريطانيّة في مصر، وحضر الحفل خريجو ١١ دفعة سابقة أشعلوا الأجواء وتفاعلوا بشكل حماسيّ مميّز مع أغاني السوبر ستار.

قدّم علامة مجموعة من أبرز أغانيه التي تنوّعت ما بين الجديد والقديم كـ “ اللي باعنا”، و”نسيني الدنيا”، و”ما بهزّرش”، ونال في نهاية الحفل درعاً تكريمياً من قبل إدارة الجامعة التي منحته لقب “أفضل فنّان عربيّ".