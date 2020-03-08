Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجمات وادي دجلة يشاركن ببطولات الأسكواش

الأحد 08/مارس/2020 - 07:05 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
تشارك بطلات أندية وادى دجلة للإسكواش، رنيم الوليلي المصنفة الأولى على العالم، واللاعبة نوران جوهر المصنفة الثانية على مستوى العالم، واللاعبة ميار هاني المصنفة 41 على مستوى العالم، في بطولة CIB بلاك بول للسيدات لعام 2020 التي تعد من أهم البطولات التي تقام على أرض جمهورية مصر العربية بمحافظة القاهرة في الفترة بين 8 إلى 14 مارس الجاري، من تنظيم الإتحاد الدولي للإسكواش.

كانت تصنف بطولة "بلاك بول" من البطولات الذهبية العام الماضي ولكن لعام 2020 تم تصنيف البطولة من البطولات البلاتينية لوصول مجموع جوائزها إلى 180 ألف دولار، وتبدأ اليوم المباريات التمهيدية للبطولة بمشاركة 32 لاعب في مقدمتهم اللاعبة ميار هاني التي تسعى للمنافسة علي لقب البطولة وتحسين تصنيفها الدولي.

ومن المقرر للمباريات الاساسية للبطولة ان تقام يوم 9 مارس بمشاركة 32 لاعبة نصفهم مؤهل من الدور التمهيدي والنصف الآخر يخوضون هذه المنافسات بعد حصولهم على بطاقات Wildcard لتقدمهم في قائمة التصنيف الدولي للإسكواش،  ومن أهم اللاعبين المؤهلين للدور الأساسي رنيم الوليلي لاعبة أندية وادي دجلة المصنفة الأولى عالميا التي أحتفظت لأكثر من عام بصدارة تصنيف الإتحاد الدولي للإسكواش وتحمل لقب النسخة السابقة من بطولة بلاك بول لعام 2019، كما تشهد البطولة مشاركة اللاعبة نوران جوهر لاعبة أندية وادى دجلة التي صعدت للمركز الثاني للتصنيف العالمي للإسكواش بعد تتويجها ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش لعام 2019.
Advertisements

أخبار تهمك

نجم الأهلي السابق لـ"الفجر" : مروان محسن دون المستوى وكهربا غير مفيد وحلمي تدريب الأحمر "ببلاش" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم موقعتي صن دوانز يغيب عن الأهلي أمام سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار.. موعد عودة نجم الأهلي للمشاركة

منذ 42 دقيقة

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

منذ ساعتين

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

اعترافات صادمة لأسرة الشاب المنتحر من أعلى الهرم

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 20 ساعة

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 9 ساعات

صحفي مغربي يعلن عبر "الفجر الرياضي" مكان إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 40 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:05 م

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

05:13 م

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

03:31 م

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

03:57 م

خبر سار.. موعد عودة نجم الأهلي للمشاركة

06:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status