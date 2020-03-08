عاجل.. فرنسا تعلن ارتفاع عدد إصابات "كورونا" إلى 1126 حالة

وكان مجلس النواب الفرنسي، قد أعلن مساء السبت، إصابة نائبة ثانية بفيروس كورونا ونقلها إلى المستشفى، وأن 5 نواب آخرين يخضعون إلى فحصوات لمعرفة إن كانوا مصابين بالفيروس.

هذا وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 105 آلاف مصاب وبلغت الوفيات أكثر من 3600 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 58 ألفًا.





وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف فبراير الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 7 آلاف في كوريا الجنوبية، وسُجلت نحو 6 آلاف إصابة في كل من إيران وإيطاليا، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.





وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل عشرات الآلاف من المواطنين، كما أوقف عدد من الدول الرحلات الجوية بينها وبين إيران وإيطاليا وكورويا الجنوبية وبعض المناطق في الصين.