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أبطال مصر على بعد خطوات من طوكيو 2020

الأحد 08/مارس/2020 - 07:05 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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في إطار رعاية مجموعة أندية وادى دجلة لدعم مسيرة اللاعبين في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حصد العديد من الأبطال الرياضيين المزيد من الألقاب على المستوى العالمي والمحلي، والتي عززت من موقفهم للمنافسة في الأولمبياد. فعلى صعيد رياضة الكارتيه، توج اللاعب علي الصاوي بالميدالية البرونزية في بطولة الدوري العام للكارتيه بوزن 67، بعد فوزه على نظيره بنتيجة 3-1، والتي أقيمت في دولة النمسا. 

أما على صعيد رياضة الفروسية، كرم البطل محمد طاهر بكأس المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يصنف كأعلى كأس على مستوى العالم في منافسات الفروسية،  في انجاز تاريخي للفروسية المصرية التي نجحت في تحقيق انجازات كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

وعلى صعيد منافسات الكرة الطائرة جلوس، توج المنتخب من بين ستة منتخبات أخرى مشاركة، بلقب البطولة العربية للكرة الطائرة جلوس، بعد تغلبه على منتخب رواندا. 

كما أظهر أبطال رياضة الزوجي المختلط المزيد من التقدم، حيث حاز اللاعب اسلام حامد بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للزوجي المختلط.

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