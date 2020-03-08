Advertisements
Advertisements
Advertisements

العراق تسجل أول إصابة بفيروس "كورونا" في ذي قار

الأحد 08/مارس/2020 - 06:53 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements

أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم الأحد، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق، وهي الأولى في محافظة ذي قار.

وسجلت وزارة الصحة العراقية، في وقت سابق من مساء اليوم، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الحجر الصحي بمدينة بابل.

ووفقًا لوكالة "روداو" الكردية العرقية، كشف مدير دائرة صحة بابل لؤي الرسام، أن الحالة المصابة بفيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر 73 عاما، وكان يرقد بمستشفى المرجان توفي قبل دقائق"، مضيفًا أن الحالة كانت صحتها متذبذة كونه مسن ومصاب بعدة أمراض مزمنة.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء أمس السبت، تسجيل 8 حالات جديدة للإصابة بفيروس كوروا المستجد، ليصل إجمالي الحالات إلى 54، توفيت منها 4 حالات بحسب بيانات سابقة للوزارة.

وتفشي فيروس "كورونا" على نطاق واسع في العراق، لأشخاص قدموا جميعا من إيران، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الفيروس، منها تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، وإغلاق مراكز التجمع العامة لعشرة أيام، ومنع سفر المواطنين إلى كل من الصين، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، تايلاند، سنغافورة، إيطاليا، الكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا ذي قار العراق

أخبار تهمك

نجم الأهلي السابق لـ"الفجر" : مروان محسن دون المستوى وكهربا غير مفيد وحلمي تدريب الأحمر "ببلاش" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

نجم موقعتي صن دوانز يغيب عن الأهلي أمام سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

منذ ساعتين

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

اعترافات صادمة لأسرة الشاب المنتحر من أعلى الهرم

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 20 ساعة

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار.. موعد عودة نجم الأهلي للمشاركة

منذ 41 دقيقة

صحفي مغربي يعلن عبر "الفجر الرياضي" مكان إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 39 دقيقة

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

العراق تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الصحة العراقية تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الصحة العراقية تعلن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

العراق تعلن تسجيل 3 حالات إصابة بـ كورونا في النجف وديالى

الصحة العراقية تعلن تسجيل أول حالة وفاة بـ كورونا في بغداد

الصحة العراقية تعلن تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:05 م

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

05:13 م

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

03:31 م

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

03:57 م

خبر سار.. موعد عودة نجم الأهلي للمشاركة

06:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status