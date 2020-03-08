شاهد حديث الرئيس السيسي عن المرأة المصرية (فيديو)

عرضت الإعلامية سارة حازم، خلال تقديم برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.



ويظهر في الفيديو، مقتطفات للرئيس عبد الفتاح السيسي، يتحدث فيها عن المرأة المصرية، وعن مسيرتها الحافلة بالعمل والنجاح والعطاء.

