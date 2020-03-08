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بعد خلافهما.. مهرجان "مع السلامة" أول تعاون بين حمو بيكا وشاكوش

الأحد 08/مارس/2020 - 06:51 م
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حسن شاكوش وحمو بيكا
حسن شاكوش وحمو بيكا
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أعلن مؤدي المهرجانات حمو بيكا، عن طرح مهرجان جديد يحمل اسم "مع السلامة"، عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" في الساعة السابعة مساًء.

وقال "بيكا"، في مقطع فيدي عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "انتظروا مهرجان مع السلامة على يوتيوب الساعة سابعة انا وشاكوش وعلي قدورة توزيع فيلو وفيجو الدخلاوي".

يذكر أن نشب خلاف بين حسن شاكوش وحمو بيكا خلال الفترة السابقة وقاطع كل منهم الآخر واستطاع شاكوش ان يقدم أعمال ناجحة بالتعاون مع المطرب عمر كمال.
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الكلمات المفتاحية

مهرجانات حمو بيكا حسن شاكوش

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