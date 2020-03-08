"البترول" تعلق العمل بالبصمة بسبب فيروس كورونا

أصدرت الهيئة العامة للبترول منشورا رسميًا لجميع الشركات التابعة لها بضرورة رفع البصمة وتعليق العمل بها لجميع العاملين الخاضعين لذلك، اعتبارا من يوم 9 مارس 2020، على أن تتولى الادارة العامة للأمن بكل شركة تسجيل حضور وانصراف العاملين عن طريق أجهزة الباركود بواسطة كارنيه الشركة.





وقال المنشور الذى تم توزيعه على جميع الشركات، إن الإدارة العامة للسلامة والصحة والمهنية بهيئة البترول تحرص دائمًا على سلامة وصحة العاملين بقطاع البترول من خلال الإرشادات والتعليمات الصارمة بهذا الشأن حفاظًا على الثروة البشرية للقطاع.



