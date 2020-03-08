ننفرد بنشر أسماء 16 مصابًا في حادث صحراوي الإسماعيلية



وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف الي مكان الحادث برئاسة الدكتور حسن درويش مدير إسعاف الإسماعيلية، وتم نقل جميع المصابين الي مستشفي الإسماعيلية العام لتلقي العلاج للازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العام لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تنفرد بوابة " الفجر " بنشر أسماء 16 مصابًا، في حادث تصادم ثلاثة سيارات علي طريق "الإسماعيلية ـ القاهرة الصحراوي" أمام منطقة المنايف دائرة مركز ومدينة أبوصوير.البداية عندما تلقي اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد عصام عطوان رئيس مباحث المحافظة يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث تصادم عبلي طريق الإسماعيلية ـ القاهرة الصحراوي أمام منطقة المنايف دائرة مركز أبوصوير، بين السيارة رقم" 96284 ط. ص. ع " مع السيارة رقم " 3672 ط. ع. أ" مع السيارة رقم 3514 ط. ع. ه " ما أسفر عن إصابة المدعو، محمد صبري محمد 28 عامًا، ومها صبري محمد 24 عامًا، والسيد أحمد أحمد 32 عامًا، وصباح حسن علي 42 عامًا، وعلي رشاد عبد الكريم 19 عامًا، وذينب عبد السلام عيد 19 عامًا، وايهاب محسن محمد 17 عامًا، ودينا أحمد محمد 22 عامًا، وعبد الرؤوف عنتر عبد المالك 43 عامًا، وغادة منصور محمد 35 عامًا، وأحمد محمد خليل 42 عامًا، وسام أحمد خلف 42 عامًا، وروقية حسين حجازي 52 عامًا، وهيام رمضان عبد العظيم 45 عامًا، ونصر سليمان سالم 37 عامًا، وخالد السيد صالح 46 عامًا.