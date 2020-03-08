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قطر تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 15 حالة

الأحد 08/مارس/2020 - 06:23 م
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بوابة الفجر
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سجلت وزارة الصحة القطرية، مساء اليوم الأحد، 3 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 15 حالة

وقالت الصحة القطرية في بيان، إنه تم إدخال المرضى إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام، وتم إخضاع كل من كان يشاركهم في السكن للحجر الصحي، بما في ذلك فحص كل الأشخاص الذين اختلطوا بالمصابين للتأكد من صحتهم وعدم انتقال العدوى لهم، مؤكدة على أن "مؤشرات انتشار الفيروس في قطر لا تزال منخفضة".

ويذكر أن مكتب الاتصال الحكومي القطري، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، تعليق الخروج والدخول إلى البلاد باستخدام البطاقة الشخصية للقطريين ومواطني مجلس التعاون اعتبارا من الجمعة.

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الكلمات المفتاحية

كورونا قطر فيروس كورونا

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