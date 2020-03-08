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صحفي مغربي يعلن عبر "الفجر الرياضي" مكان إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأحد 08/مارس/2020 - 06:37 م
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مباريات دوري ابطال افريقيا
مباريات دوري ابطال افريقيا
محمد جمال
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ينتظر عشاق كرة القدم العربية والإفريقية مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019-2020 والذي سيكون قويا بمباريات مصرية مغربية خالصة.

 

وسيكون الدور نصف نهائي من البطولة الأقوي فى إفريقيا على مستوي الأندية، فى بداية مايو القادم بمواجهتي الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي والزمالك المصري والرجاء البيضاوي المغربي.

 

ولأول مرة سيقام نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب "محايد" ومن مباراة واحدة وليس على مباراتين، لذلك تقدم كل من الاتحاد المغربي لاستضافة المباراة النهائية على ملعب محمد الخامس بينما طلب الاتحاد الكاميروني استضافة المباراة على ملعب جابوما وأيضًا طلب الاتحاد التونسي استضافة المباراة على ملعب رادس بتونس.

 

وتحدث الإعلامي المغربي جلال بونوار لـ"الفجر الرياضي"، مؤكدًا أن من الصعب أن تُنظم المغرب نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام، خاصة بعدما وصل كل من الوداد والرجاء لنصف النهائي.

 

وأضاف: " إنه من الصعب بأي وسيلة أن تُنظم المغرب النهائي بعد وصول فريقين لنصف النهائي هذا العام وبعدما قرر الاتحاد الإفريقى إقامة المباراة على ملعب محايد، فسيكون النهائي فى الكاميرون أو تونس".

 

يذكر أن الاتحاد الإفريقي كاف سيتخذ قراره النهائي بشأن إقامة المباراة النهائية يوم 12 مارس الجاري.

 

 

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