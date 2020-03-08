وزير الاتصالات يقبل استقالة رئيس الهيئة القومية للبريد

وافق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على قبول الاستقالة التي تقدم بها اليوم عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد من منصبه والذى أبدى رغبته فى أن يسلك مجال جديد في حياته العملية.





جاء ذلك خلال استقبال الوزير عصام الصغير فى مكتبه بالقرية الذكية؛ حيث وجه الشكر له على الجهود التي بذلها خلال فترة توليه رئاسة الهيئة، ومعربا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح فى المرحلة المقبلة من حياته العملية.





ومن ناحية أخرى اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع قيادات الهيئة القومية للبريد فى حضور عصام الصغير؛ حيث أكد الوزير خلال الاجتماع على تقديره للدور الهام والحيوى للهيئة القومية للبريد فى الاقتصاد المصرى وحياة المصريين وبناء مصر الرقمية؛ مشيرًا إلى أن الهيئة تعد واحدة من المؤسسات العريقة فى مصر.





كما أثنى طلعت على الخبرة التكنولوجية والبريدية التى يمتلكها عصام الصغير؛ معربا عن تقديره لما حققه خلال الفترة التى اضطلع بها برئاسة الهيئة القومية للبريد على مدار 5 سنوات والتى مثلت رحلة مثمرة وناجحة بها بصمات عميقة خطت خلالها الهيئة خطوات واسعة فى مضمار التحول الرقمى؛ كما شهدت هذه الفترة عمليات تطوير للهيئة ووضعها فى قلب منظومة مصر الرقمية لتصبح العمود الفقرى لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين؛ بالإضافة الى تطوير أكثر من 1600 مكتب للبريد فى مختلف أنحاء الجمهورية وتحويلها إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة، وكذلك تطوير أداء العاملين بها.





وأكد طلعت على أن الهيئة القومية للبريد مستمرة فى الاضطلاع بدورها كمنفذ للخدمات الحكومية الرقمية ومقصد رئيسى للمواطن المصرى للحصول على الخدمات الحكومية والبريدية واستحقاقاته المالية من الحكومة.





وفي ختام الاجتماع؛ أهدى عصام الصغير للسيد الوزير كتاب بعنوان "من الماضى الى الحاضر" والذى يحتوى على إنجازات الهيئة القومية للبريد خلال الفترة من ٢٠١٥ وحتى ٢٠٢٠.