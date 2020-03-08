Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الاتصالات يقبل استقالة رئيس الهيئة القومية للبريد

الأحد 08/مارس/2020 - 06:34 م
Advertisements
وزير الاتصالات مع عصام الصغير
وزير الاتصالات مع عصام الصغير
أحمد الشيخ
Advertisements
وافق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على قبول الاستقالة التي تقدم بها اليوم عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد من منصبه والذى أبدى رغبته فى أن يسلك مجال جديد في حياته العملية.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير عصام الصغير فى مكتبه بالقرية الذكية؛  حيث وجه  الشكر له على الجهود التي بذلها خلال فترة توليه رئاسة الهيئة، ومعربا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح فى المرحلة المقبلة من حياته العملية.

ومن ناحية أخرى اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع قيادات الهيئة القومية للبريد فى حضور عصام الصغير؛ حيث أكد الوزير خلال الاجتماع على تقديره للدور الهام والحيوى للهيئة القومية للبريد فى الاقتصاد المصرى وحياة المصريين وبناء مصر الرقمية؛ مشيرًا إلى أن الهيئة تعد واحدة من المؤسسات العريقة فى مصر.

 كما أثنى طلعت على الخبرة التكنولوجية والبريدية التى يمتلكها عصام الصغير؛ معربا عن تقديره لما حققه خلال الفترة التى اضطلع بها برئاسة الهيئة القومية للبريد على مدار 5 سنوات والتى مثلت رحلة مثمرة وناجحة بها بصمات عميقة خطت خلالها الهيئة خطوات واسعة فى مضمار التحول الرقمى؛ كما شهدت هذه الفترة عمليات تطوير للهيئة ووضعها فى قلب منظومة مصر الرقمية لتصبح العمود الفقرى لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين؛ بالإضافة الى تطوير أكثر من 1600 مكتب للبريد فى مختلف أنحاء الجمهورية وتحويلها إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة، وكذلك تطوير أداء العاملين بها.

وأكد طلعت على أن الهيئة القومية للبريد مستمرة فى الاضطلاع بدورها كمنفذ للخدمات الحكومية الرقمية ومقصد رئيسى للمواطن المصرى للحصول على الخدمات الحكومية والبريدية واستحقاقاته المالية من الحكومة.

وفي ختام الاجتماع؛ أهدى عصام الصغير للسيد الوزير كتاب بعنوان "من الماضى الى الحاضر" والذى يحتوى على إنجازات الهيئة القومية للبريد خلال الفترة من ٢٠١٥ وحتى ٢٠٢٠.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الاتصالات تطوير البريد الهيئة القومية للبريد استقالة رئيس هيئة البريد

أخبار تهمك

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 20 ساعة

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

نجم موقعتي صن دوانز يغيب عن الأهلي أمام سموحة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يومين

بسبب صافرات الاستهجان.. نجم برشلونة غاضب من الجماهير

منذ ساعتين و 19 دقيقة

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي السابق لـ"الفجر" : مروان محسن دون المستوى وكهربا غير مفيد وحلمي تدريب الأحمر "ببلاش" (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

اعترافات صادمة لأسرة الشاب المنتحر من أعلى الهرم

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الإتصالات يستقبل الرئيس الجديد للهيئة القومية للبريد

"وزير الإتصالات" يفتتح مكتبين بريد بالإسكندرية بعد تطويرهم

افتتاح مركز الخدمات البريدية المتكاملة بالمنصورية

وزير الإتصالات ومحافظ الجيزة يفتتحان مكتب بريد المنصورية بمنشأة القناطر‎

وزير الاتصالات يفتتح مكتبي بريد جديلة وطلخا بعد تطويرهما

وزير الاتصالات يفتتح مكتبي بريد جديلة وطلخا بالدقهلية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:05 م

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

05:13 م

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

03:31 م

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

03:57 م

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

01:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status