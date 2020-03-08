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أحمد مجدي يهنئ جمهوره باليوم العالمي للمرأة

الأحد 08/مارس/2020 - 06:47 م
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احمد مجدي
احمد مجدي
مي مرسي
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شارك الفنان أحمد مجدي في التهنئة باليوم العالمى للمرأة من خلال مشاركته لبعض صور للمرأة سواء بنت او امرأة متزوجة أو طفلة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "مجدي" تعليقا يوجه فيه رسالة للمرأة قائلا: "تذكرى إنك قوية وجميلة وقادرة على فعل ما ترغبين به كوني فخورة دائما بذالك..يوم عالمي للمرأة سعيد".

وتفاعل الجمهور على الصور التي نشرها وقال أحدهم "كل عام ونحن بخير..كلام جميل جدا وقال آخر ".

يذكر أن آخر أعمال أحمد مجدي مسلسل "الآنسة فرح" بمشاركة عدد كبير من الفنانين منهم رانيا يوسف وتامر فرج.
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الكلمات المفتاحية

اليوم العالمي للمرأة 2020 أحمد مجدي

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