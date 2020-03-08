هكذا سخر الجمهور من محمد حماقي بسبب بلوفر "ذا فويس كيدز"





وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها وكتابة عبارات سخرية عليه، معبرين عن عدم إعجابهم بالإطلالة.

في سياق آخر أعلن حماقي عن موعد طرح ألبومه الجديد، خلال حفله أول أمس دخل الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي من المقرر نزوله مطلع الصيف المقبل.



وفاجأ محمد حماقي الجمهور بغنائه مقطع من أغنية تحمل اسم "الكل عرف"، حيث ستكن من ضمن الألبوم الجديد، قائلا "الكل عرف إن أنا وانت بنحب بعض إلا أنا وأنت.. إن بصوا لعينيك يشوفني ويلاقوا صورتك في عيوني.. وياما جوني وسألوني هو الفرح هيكون أمتي".



وقدم محمد حماقي خلال الحفل، باقة من ألمع أغانيه منها "أجمل يوم"، "يزلزل"، "قدام الناس"، "جري إيه" و"أحلي حاجة فيكي"، "ليه بيلموني"، "من قلبي بغني"، "من البداية"، "قادرين نعلمها" و"واحدة واحدة" و"عمره ما يغيب"، بالإضافة إلى "أم الدنيا"، ولاقى ردود فعل إيجابية واسعة من جانب الجمهور.

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية صورة للنجم محمد حماقي، مرتديًا بلوفر ممزق ضمن حضوره بالحلقة الأخيرة من برنامج وذلك The Voice Kids بموسمه الثالث.