مدير صحة نجران بعد عودته من مصر: أنا بصحة جيدة

أكد مدیر عام صحة عسیر ونجران الدكتور خالد عسیري، أنه بصحة جیدة، موضحا أن عزله بالمنزل إجراء احترازي، ویأتي استجابة لقرار عزل العائدین من بعض الدول في منازلھم.





وقال عسیري إنه عاد أخیراً من جمھوریة مصر العربیة التي توجه إلیھا في مھمة رسمیة قبل أسبوع، للتعاقد مع أطباء وفنیین، برفقة نائبه.





ویأتي العزل المنزلي لمدیر صحة نجران استجابة لنداء وزارة الصحة أمس الأول (السبت) بإجراء القادمین من أربع دول ھي (مصر، لبنان، إیطالیا، كوریا) لعزل أنفسھم منزلیا لمدة أسبوعین من تاریخ عودتھم وفقاً للإجراءات الوقائیة الاحترازیة الموصى بھا.



