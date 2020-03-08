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مدير صحة نجران بعد عودته من مصر: أنا بصحة جيدة
الأحد 08/مارس/2020 - 06:24 م
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الفجر السعودي
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أكد مدیر عام صحة عسیر ونجران الدكتور خالد عسیري، أنه بصحة جیدة، موضحا أن عزله بالمنزل إجراء احترازي، ویأتي استجابة لقرار عزل العائدین من بعض الدول في منازلھم.
وقال عسیري إنه عاد أخیراً من جمھوریة مصر العربیة التي توجه إلیھا في مھمة رسمیة قبل أسبوع، للتعاقد مع أطباء وفنیین، برفقة نائبه.
ویأتي العزل المنزلي لمدیر صحة نجران استجابة لنداء وزارة الصحة أمس الأول (السبت) بإجراء القادمین من أربع دول ھي (مصر، لبنان، إیطالیا، كوریا) لعزل أنفسھم منزلیا لمدة أسبوعین من تاریخ عودتھم وفقاً للإجراءات الوقائیة الاحترازیة الموصى بھا.
ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 4 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وذلك بعد ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة ثلاث مواطنات ومواطن بالمرض.
وأوضحت وزارة الصحة أن ثلاث حالات من الحالات الأربع نتجت عن مخالطة لحالات معلنة سابقاً كانت قادمة من إيران. أما الحالة الرابعة فهي لسعودي قادم من إيران عبر الإمارات ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران. وبذلك يصبح مجموع حالات الإصابة بكورونا المؤكدة داخل السعودية 11 حالة.
وتطمئن الوزارة بأن المصابين معزولون حالياً وجارٍ التعامل معهم وتقديم الخدمة الصحية لهم وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، علماً أن جميع الحالات هم من سكان محافظة القطيف.
وأهابت وزارة الصحة بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فورا مع مركز "تواصل الصحة 937 "للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.
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