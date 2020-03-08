Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد تأهل بيراميدز.. تاريخ مشاركات الأندية المصرية في نصف نهائي الكونفيدرالية (تقرير)

الأحد 08/مارس/2020 - 06:10 م
Advertisements
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
حسم فريق بيراميدز تأهله رسميًا لنصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولي في تاريخه، رغم خسارته أمام زاناكو بطل زامبيا بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في إياب الدور ربع النهائي للبطولة.

واستفاد بيراميدز من فوزه الساحق بثلاثية نظيفة في زامبيا خلال لقاء ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة الإفريقية، ليتأهل للدور نصف النهائي للبطولة متفوقا بنتيجة 3 - 1 في مجموع المباراتين.

وأصبح بيراميدز خامس فريق مصري يتأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية منذ إنطلاق البطولة بمسماها الحالي عام 2004، ليسجل الظهور رقم 7 للأندية المصرية فيي هذا الدور بعد المشاركات السابقة لأندية (الأهلي "مرتين" - الزمالك "مرتين" - المصري "مرة" - إنبي "مرة").

وعلي مدار المشاركات الـ6 السابقة للأندية المصرية في الدور نصف النهائي بالكونفيدرالية، استطاع المصريين التأهل للمباراة النهائية "مرتين" وحصدوا اللقب خلالهما ( الأهلي 2014، الزمالك 2019)، بينما فشلوا في التأهل للنهائي 4 مرات سابقة (انبي 2009، الأهلي والزمالك 2015، المصري 2018).

ويستعرض "الفجر الرياضي" تاريخ مشاركات الأندية المصرية في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية:-

- 2009:

أول ظهور للأندية المصرية في نصف نهائي الكونفيدرالية كان عام 2009، بمشاركة فريق إنبي وتقابل مع نظيره الملعب المالي، وانتهت مباراة الذهاب التعادل 2 / 2، بينما فاز بطل مالي في لقاء الإياب 4 / 2 ليطيح بالفريق البترولي خارج البطولة.

- 2014:

تأهل الأهلي لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية عام 2014، واصطدم بفريق القطن الكاميروني وفاز ذهابًاو إيابًا 1 / 0، 2 / 1 على الترتيب، وتأهل للمباراة النهائية، وتوج بلقب البطولة للمرة الأولي في تاريخ الأندية المصرية على حساب فريق سيوي سبورت الإيفواري.

- 2015:

شهدت نسخة بطولة الكونفيدرالية عام 2015 وصول فريقين مصريين للدور نصف النهائي بالبطولة، حيث التقي الأهلي مع أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقيا، وخسر ذهابًا وإيابا 1/0، 4/3 على الترتيب.

بينما تقابل الزمالك مع النجم الساحلي في نفس النسخة بالبطولة الإفريقية وخسر في تونس 5 / 1 وفاز بمصر 3 / 0، ليودع القطبين منافسات البطولة من الدور نصف النهائي.

- 2018:

صعد فريق المصري البورسعيدي للدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية وتقابل مع فريق فيتا كلوب الكونغولي، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف، وخسر الفريق البورسعيدي 4 / 0 في لقاء الإياب وودع منافسات البطولة.

- 2019:

تأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخه، واصطدم بفريق النجم الساحلي، وتغلب عليه ذهابا 1 / 0، وتعادل الفريقين سلبيًا في لقاء الإياب، ليصعد الفريق الأبيض للمباراة النهائية وتوج باللقب الثاني للأندية المصرية بالبطولة على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن أول حالة وفاة في مصر بفيروس كورونا

منذ 36 دقيقة

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

نجم موقعتي صن دوانز يغيب عن الأهلي أمام سموحة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 20 ساعة

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب صافرات الاستهجان.. نجم برشلونة غاضب من الجماهير

منذ ساعتين و 23 دقيقة

اعترافات صادمة لأسرة الشاب المنتحر من أعلى الهرم

منذ حوالي 4 ساعات

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي السابق لـ"الفجر" : مروان محسن دون المستوى وكهربا غير مفيد وحلمي تدريب الأحمر "ببلاش" (فيديو)

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:05 م

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

05:13 م

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

03:31 م

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

03:57 م

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

01:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status