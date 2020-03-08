عاجل.. إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم 3 سيارات في الإسماعيلية

أصيب 16 شخصًا، مساء اليوم الأحد، بإصابات متفرقة بالجسد، ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك إثر حادث تصادم ثلاثة سيارات على طريق "الإسماعيلية ـ القاهرة" الصحراوي أمام منطقة المنايف دائرة مركز أبوصوير.



البداية عندما تلقي اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد عصام عطوان رئيس مباحث المحافظة يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث تصادم عبلي طريق "الإسماعيلية ـ القاهرة" الصحراوي أمام منطقة المنايف دائرة مركز أبوصوير، بين السيارة رقم" 96284 ط. ص. ع " مع السيارة رقم " 3672 ط. ع. أ" مع السيارة رقم 3514 ط. ع. ه " مما أسفر عن إصابة 16 شخصا بإصابات متفرقة بالجسد.



وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث برئاسة الدكتور حسن درويش مدير إسعاف الإسماعيلية، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفي الإسماعيلية العام لتلقي العلاج للازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العام لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية للازمة.

