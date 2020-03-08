Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم 3 سيارات في الإسماعيلية

الأحد 08/مارس/2020 - 06:30 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
هشام إسماعيل
Advertisements
أصيب 16 شخصًا، مساء اليوم الأحد، بإصابات متفرقة بالجسد، ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك إثر حادث تصادم ثلاثة سيارات على طريق "الإسماعيلية ـ القاهرة" الصحراوي أمام منطقة المنايف دائرة مركز أبوصوير.

البداية عندما تلقي اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد عصام عطوان رئيس مباحث المحافظة يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث تصادم عبلي طريق "الإسماعيلية ـ القاهرة" الصحراوي أمام منطقة المنايف دائرة مركز أبوصوير، بين السيارة رقم" 96284 ط. ص. ع " مع السيارة رقم " 3672 ط. ع. أ" مع السيارة رقم 3514 ط. ع. ه " مما أسفر عن إصابة 16 شخصا بإصابات متفرقة بالجسد.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث برئاسة الدكتور حسن درويش مدير إسعاف الإسماعيلية، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفي الإسماعيلية العام لتلقي العلاج للازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العام لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية للازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر حادث سير حادث الاسماعيلية اخبار

أخبار تهمك

نجم موقعتي صن دوانز يغيب عن الأهلي أمام سموحة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يومين

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 20 ساعة

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 9 ساعات

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق لـ"الفجر" : مروان محسن دون المستوى وكهربا غير مفيد وحلمي تدريب الأحمر "ببلاش" (فيديو)

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

اعترافات صادمة لأسرة الشاب المنتحر من أعلى الهرم

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب صافرات الاستهجان.. نجم برشلونة غاضب من الجماهير

منذ ساعتين و 21 دقيقة

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موضوعات متعلقة

إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم على صحراوي الإسماعيلية

إصابة 6 أشخاص في حادث مروع على الطريق الصحراوي بالإسماعيلية

إصابة 9 أشخاص إثر تصادم سيارة بشجرة على "زراعي الإسماعيلية"

إصابة 5 أشخاص في حادثي منفصلين على صحراوي الإسماعيلية

إصابة 4 أشخاص إثر حادث على صحراوي الإسماعيلية

عاجل.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم علي زراعي الإسماعيلية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:05 م

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

05:13 م

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

03:31 م

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

03:57 م

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

01:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status