هيدي كرم في أحدث جلسة تصوير عبر "إنستجرام"

شاركت الفنانة هيدي كريم فيديو من أحدث جلسة تصوير لها وهي تلعب مع طفل من عائلتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت "كرم" على هذا الفيديو قائلة "الوقت الأفضل..معاكم كل حاجة بترجع بسيطة وسهلة ومفرحة..في حب الأطفال ".وتفاعل الجمهور مع الفيديو قائلا أحدهم: "ده الواحد يدفع نص عمره ويصحى من النوم على عيون زى دي" وقال آخر "ما شاء الله فعلا الأطفال أحلى حاجة في الدنيا".يذكر أن آخر أعمال هيدي كريم مسلسل "كلبش" و"الزوجة ال18" مع الفنان حسن الرداد وشيماء سيف