mothers day  عروض عيد الام 2020.. كارفور ورنين يقدمان عروض شهر مارس قبل يوم عيد الام carrefour egypt

شهدت محركات بحث جوجل بحثاً متواصل حول عروض عيد الام 2020 الخاصة بمحلات وفروع كارفور، المقدمة بمناسبة حلول عيد لام، بعروض وتخفيضات تصل إلى 70% من سعر المنتج الاصلي، مما تزايد حولها التساؤلات ولذلك نرصد ونتابع معكم من خلال الفقرة التالية كافة التفاصيل المطروحة حول تلك العروض الان.









عروض عيد الام 2020





أعلنت أفرع كارفور علي مستوي جميع فروعها على بعض من العروض المتميزة التى جاءت خصيصاً بالتزامن مع حلول عيد الأم الذي يوافق يوم السبت المقبل الذى يوافق يوم الواحد والعشرين من مارس المقبل، حيث تتوالى عروض الأم بحلول تلك الذكري على مختلف الاجهزة الكهربائية والشاشات والكاميرات وكذلك الهواتف الذكية وأدوات المطبخ، حرصاً من أفرع كارفور على مشاركة امهات جمهورية مصر العربية تلك الذكري وتخليداً من أفرع كارفور بحلول تلك الذكرى التى يحتفل بها العالم، حيث سيتم تقديم تخفيضات على كافة ماهو معروض داخل كارفور بتخفيضات تصل إلى 70% من سعر المنتج الاصلي، مما شهد منذ ساعات جميع محركات بحث جوجل لمعرفة تلك العروض والخصومات والتعرف على المجلات الصادرة من كارفور والتي نرصدها معكم بشكل تفصيلي.







