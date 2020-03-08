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حمد الله يظهر في تدريبات النصر السعودي بعد أزمته الأخيرة

الأحد 08/مارس/2020 - 06:17 م
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عبد الرازق حمد الله
عبد الرازق حمد الله
أمل الحلفاوي
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عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد، على ملعب النادي، ضمن استعدادات الفريق للقاء الرائد القادم، دون راحة بعد الخسارة أمس أمام الفيصلي بثلاثية مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين.

 

ويواجه فريق النصر نظيره الرائد يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

 

وشهدت تدريبات فريق النصر الأول لكرة القدم تواجد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، والذي شارك في المران الجماعي مساء اليوم الأحد.

 

وكان حمدالله قد تغيب الأيام الماضية ورفض السفر مع بعثة الفريق إلى المجمعة لخوض لقاء الفيصلي، أول أمس الجمعة، بعد أن تم خصم 15% من مرتبه بسبب تغيبه دون إذن مسبق.

 

وتقدم عبد الرزاق حمدالله بالاعتذار لزملائه اللاعبين والطاقم الفني و الطبي و الإداري في النصر، وذلك قبل البدء في تدريبات الفريق اليوم عن ما حدث خلال اليومين الماضيين.

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