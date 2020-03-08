بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث بصحراوي "الإسماعيلية ـ القاهرة"

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الأحد، بإصابات متفرقة بالجسد ما بين نزيف وارتجاج بالمخ وكسور وجروح"، وذلك جراء حادث تصادم سيارتين علي طريق الإسماعيلية ـ القاهرة الصحراوي أمام مصنع الصفدي.



كان اللواء جمال غزالى، مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث تصادم، ‏على طريق الإسماعيلية- القاهرة الصحراوى، بين سيارة رقم "ح ح ه 7523 "، وسيارة رقم " 27220 " ملاكى القليوبية، مما أسفر عن إصابة المدعو، محمد حمدى إبراهيم، 29 عامًا، وهاجر عبد الخالق رياض، 23 عامًا، وتالين محمد حمدى، 21 عامًا، وعبد الرحمن محمد حمدي، 21 عامًا، من، وحمدى إبراهيم محمد، 60 عامًا.



وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقي العلاج للازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية للازمة.

