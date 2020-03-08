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مركز جراحات الكلى بجامعة المنصورة ينظم ندوة "مباديء جراحات المناظير في المسالك البولية"

الأحد 08/مارس/2020 - 06:15 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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انطلقت، اليوم الأحد، بقاعة المؤتمرات بمركز جراحات الكلى والمسالك البولية جامعة المنصورة فعاليات الدورة التدريبية "مبادئ جراحات المناظير فى المسالك البولية" التى ينظمها المركز بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، أقيمت الدورك تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة.

حضر الدورة الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب جامعة المنصورة، الدكتور تامر أبو السعد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد شومة رئيس قسم الكلى والمسالك البولية بالكلية ومقرر الدورة، الدكتور باسم صلاح مدير مركز جراحات الكلى والمسالك البولية جامعة المنصورة، عدد من أساتذة وأطباء الكلى والمسالك البولية بالجامعة بمشاركة ٢٠ متدرب وطبيب أفريقي من ٢٠ دولة أفريقية ومنها دول حوض النيل.

أشادت الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب جامعة المنصورة بالجهد المبذول من كافة العاملين بمركز الكلى والمسالك البولية بالجامعة وبدور المركز فى تقديم خدمة طبية مميزة وفى الارتقاء بالبحث العلمى مما ساهم فى تواجد جامعة المنصورة فى مكانة مميزة فى التصنيفات الدولية لأهم الجامعات العالمية.

وأضافت أن هذه الدورة لها هدف استراتيچى يتمثل فى توطيد علاقة مصر بالدول الإفريقية ودعم مصر لهذه الدول فى المجال الطبى من خلال تدريب أطباء من دول إفريقيةعلى جراحات المناظير فى المسالك البولية.

وأشار الدكتور تامر أبو السعد وكيل كلية الطب جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث لأهمية إقامة الفعاليات العلمية التى ترتقى بمهارات الأطباء مثنيا على موضوع هذه الدورة التدريبية الذى يعكس المسئولية الطبية والدبلوماسية التى يقوم بها مركز جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة المنصورة من خلال تقديم خدمة مميزة للمرضى والارتقاء بمهارات أطباء من عدة دول إفريقية ينقلون صورة مميزة عن مصر لبلادهم.

وأكد الدكتور باسم صلاح مدير مركز جراحات الكلى والمسالك البولية على أن الدورة التدريبية تستهدف التعريف بالجديد فى جراحات المناظير فى الكلى والمسالك البولية وتدريب عددمن الأطباء من دول إفريقية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة التابعة لوزارة الخارجية التى تتولى الدعم العلمى والثقافى لدول إفريقيا وخاصة دول حوض النيل.

وأضاف أن الدورة تتضمن محاضرات نظرية سيتم خلالها مناقشة عدد الموضوعات مثل تفتيت حصوات الكلى، وحل مشكلة ضيق مجرى البول وتضخم البروستاتا بالإضافة إلى نقل حي للجراحات التى تعالج هذه المشكلات من داخل غرف العمليات.

ويرى الدكتور أحمد شومة أستاذ ورئيس قسم المسالك البولية بكلية الطب جامعة المنصورة ومقرر الدورة أن المؤسسات التعليمات دورها لايقتصر فقط على المحاضرات النظرية بل يجب عليها تنظيم مختلف الفعاليات مثل ورش العمل والدورات التدريبية التى ترتقى بمهارات الباحثين وهذا ما يقوم به مركز جراحات الكلى والمسالك البولية جامعة المنصورة باستمرار.
مركز جراحات الكلى بجامعة المنصورة ينظم ندوة "مباديء جراحات المناظير في المسالك البولية"
مركز جراحات الكلى بجامعة المنصورة ينظم ندوة "مباديء جراحات المناظير في المسالك البولية"
مركز جراحات الكلى بجامعة المنصورة ينظم ندوة "مباديء جراحات المناظير في المسالك البولية"
مركز جراحات الكلى بجامعة المنصورة ينظم ندوة "مباديء جراحات المناظير في المسالك البولية"
مركز جراحات الكلى بجامعة المنصورة ينظم ندوة "مباديء جراحات المناظير في المسالك البولية"
مركز جراحات الكلى بجامعة المنصورة ينظم ندوة "مباديء جراحات المناظير في المسالك البولية"
مركز جراحات الكلى بجامعة المنصورة ينظم ندوة "مباديء جراحات المناظير في المسالك البولية"
مركز جراحات الكلى بجامعة المنصورة ينظم ندوة "مباديء جراحات المناظير في المسالك البولية"
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مصر جنوب الوادي جراحات الكلى اخبار

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