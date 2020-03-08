Advertisements الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة بيراميدز وزاناكو الزامبي في إياب ربع نهائي الكونفيدرالية الأحد 08/مارس/2020 - 06:07 م Advertisements الفجر الرياضي Advertisements Advertisements أخبار تهمك عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة منذ حوالي 4 ساعات قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة منذ ساعتين و 46 دقيقة عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز منذ حوالي 7 ساعات فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل منذ ساعتين و 55 دقيقة اعترافات صادمة لأسرة الشاب المنتحر من أعلى الهرم منذ حوالي 4 ساعات نجم الأهلي السابق لـ"الفجر" : مروان محسن دون المستوى وكهربا غير مفيد وحلمي تدريب الأحمر "ببلاش" (فيديو) منذ ساعة و 16 دقيقة نجم موقعتي صن دوانز يغيب عن الأهلي أمام سموحة منذ ساعتين و 51 دقيقة أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال منذ حوالي 20 ساعة عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة منذ أقل من ساعتين بسبب صافرات الاستهجان.. نجم برشلونة غاضب من الجماهير منذ ساعتين و 21 دقيقة بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي منذ حوالي 9 ساعات حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر منذ حوالي 6 ساعات نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا منذ يومين موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا منذ يوم عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي منذ حوالي 3 ساعات استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك منذ حوالي 4 ساعات