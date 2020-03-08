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القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن حاجتها لوظائف بمرتبات مجزية

الأحد 08/مارس/2020 - 06:08 م
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محمد طه
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أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، توافر عدد من الوظائف الشاغرة بالفنادق والمنشآت السياحية المختلفة بالمحافظة.

وذكر بيان لمديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، تلقت المديرية إخطارات من عدد من الفنادق السياحية بمختلف مدن المحافظة، بتوافر عدد من الوظائف الشاغرة، بمرتبات مجزية، وهى كالتالى "مراقب أمن، ومشرف غرف، عمال لسكن العاملين، ومشرف مناطق عامة، عمال تجهيز وتحضير، ومساعدين حمام سباحة، ومساعدين شيف، وجزار أول، وفني معدات، وبحارة، وفنى تكييف وتبريد، عمال مغسلة، وعمال زراعة، فني مكافحة آفات، وطباخين"، ومن بعض تلك الوظايف يشطرت بها الخبرة.
القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن حاجتها لوظائف بمرتبات مجزية
القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن حاجتها لوظائف بمرتبات مجزية
القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن حاجتها لوظائف بمرتبات مجزية
القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن حاجتها لوظائف بمرتبات مجزية
القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن حاجتها لوظائف بمرتبات مجزية
القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن حاجتها لوظائف بمرتبات مجزية
القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن حاجتها لوظائف بمرتبات مجزية
القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن حاجتها لوظائف بمرتبات مجزية
القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن حاجتها لوظائف بمرتبات مجزية
القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن حاجتها لوظائف بمرتبات مجزية
القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن حاجتها لوظائف بمرتبات مجزية
القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن حاجتها لوظائف بمرتبات مجزية
القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن حاجتها لوظائف بمرتبات مجزية
القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن حاجتها لوظائف بمرتبات مجزية
القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن حاجتها لوظائف بمرتبات مجزية
القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن حاجتها لوظائف بمرتبات مجزية
القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن حاجتها لوظائف بمرتبات مجزية
القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن حاجتها لوظائف بمرتبات مجزية
القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن حاجتها لوظائف بمرتبات مجزية
القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن حاجتها لوظائف بمرتبات مجزية
القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن حاجتها لوظائف بمرتبات مجزية
القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن حاجتها لوظائف بمرتبات مجزية
القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن حاجتها لوظائف بمرتبات مجزية
القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن حاجتها لوظائف بمرتبات مجزية
القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن حاجتها لوظائف بمرتبات مجزية
القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن حاجتها لوظائف بمرتبات مجزية
القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن حاجتها لوظائف بمرتبات مجزية
القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن حاجتها لوظائف بمرتبات مجزية
القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن حاجتها لوظائف بمرتبات مجزية
القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن حاجتها لوظائف بمرتبات مجزية
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