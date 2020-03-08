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توقيع برتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وشركة هواوي في تكنولوجيا المعلومات

الأحد 08/مارس/2020 - 06:07 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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وقعت جامعة المنصورة برتوكول تعاون مع شركة هواوي لإنشاء أكاديمية هواوي في كلية الحاسبات والمعلومات والانضمام إلى برنامج بناء القدرات المتميزة. 

ويهدف البرنامج إلى تدريب الطلاب من خلال الأكاديمية في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك على هامش الملتقى الرابع لمطورى تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات بجامعة المنصورة.

شهد التوقيع الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور حسن سليمان عميد كلية الحاسبات والمعلومات وبحضور وكلاء كلية الحاسبات بالجامعة وقيادات من شركة هواوى، وذلك علي هامش فعاليات الملتقى الرابع لمطوري تكنولوجيا المعلومات. 

وقامت الجامعة بتكريم شركة هواوى للمشاركة الدائمة والدعم المستمر للجامعة والعمل على تنمية قدرات شباب الجامعة.
توقيع برتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وشركة هواوي في تكنولوجيا المعلومات
توقيع برتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وشركة هواوي في تكنولوجيا المعلومات
توقيع برتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وشركة هواوي في تكنولوجيا المعلومات
توقيع برتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وشركة هواوي في تكنولوجيا المعلومات
توقيع برتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وشركة هواوي في تكنولوجيا المعلومات
توقيع برتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وشركة هواوي في تكنولوجيا المعلومات
توقيع برتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وشركة هواوي في تكنولوجيا المعلومات
توقيع برتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وشركة هواوي في تكنولوجيا المعلومات
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الكلمات المفتاحية

هوواوي جامعة المنصورة تكنولوجيا برتوكول تعاون المنصورة

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