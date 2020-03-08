Advertisements
Advertisements
Advertisements

كواليس مران الأهلي في جنوب إفريقيا قبل العودة للقاهرة

الأحد 08/مارس/2020 - 06:07 م
Advertisements
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
Advertisements
حصل جونيور أجايي وجيرالدو، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على راحة من مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم، الأحد، بإحدى الحدائق القريبة من فندق الإقامة في مدينة بريتوريا.

واشتكى جيرالدو من إلتواء في الكاحل خلال مشاركته في مباراة صن داونز، التي أقيمت أمس، فيما تعرض أجايي لإجهاد عضلي واكتفى الثاني بأداء جلسات علاج طبيعي.

من ناحية أخرى خاض محمد الشناوي وعلي معلول، لاعبا الفريق، تدريبات منفردة اليوم، على هامش مران الفريق الذي أقيم بإحدى الحدائق القريبة من فندق الإقامة.

وقام الشناوي ومعلول بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التدريبية الاستشفائية للتخلص من حالة الإجهاد.

وكان الأهلي قد تعادل أمس مع صن داونز، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، ليضرب موعدًا مع الوداد المغربي في نصف النهائي، بعد الفوز بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب بالقاهرة.

ويستعد الأهلي للعودة إلى القاهرة صباح الإثنين المقبل، بعد انتهاء مهمة الفريق في جنوب إفريقيا، وتأهله إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مران الاهلي كواليس رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

اعترافات صادمة لأسرة الشاب المنتحر من أعلى الهرم

منذ حوالي 4 ساعات

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب صافرات الاستهجان.. نجم برشلونة غاضب من الجماهير

منذ ساعتين و 17 دقيقة

نجم الأهلي السابق لـ"الفجر" : مروان محسن دون المستوى وكهربا غير مفيد وحلمي تدريب الأحمر "ببلاش" (فيديو)

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يومين

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

منذ ساعتين و 51 دقيقة

نجم موقعتي صن دوانز يغيب عن الأهلي أمام سموحة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:05 م

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

05:13 م

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

03:31 م

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

03:57 م

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

01:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status