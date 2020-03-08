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عمرو عبد الجليل في مهرجان الأقصر: "مبحبش ادخل في مواضيع اكبر من دماغي""
الأحد 08/مارس/2020 - 06:15 م
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مي مرسي
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حضر الفنان عمرو عبد الجليل مهرجان الأقصر السينمائي وفي إحدى الحوارات الصحفية خلال المهرجان رد على الصحفي بشئ غير متوقع عندما سأله عن إنطباعة للمهرجان وأهميته من وجهة نظره.
ورد "عبد الجليل" على السؤال قائلا: "أنا لسة جاي المهرجان ومعنديش أي فكرة عنه وده كلام كبير أوي ومبحبش أدخل في مواضيع أكبر من دماغي أنا إنسان تافه".
وأكمل عمرو عبد الجليل كلامه قائلا: "أنا عزموني قالولي هتتكرم فا جيت أتكرم".
يذكر أن آخر أعمال"عبد الجليل" فيلم "كازابلانكا" مع الفنان أمير كرارة الذي تم عرضه في عيد الفطر الماضي وحقق أعلى إيرادات
ورد "عبد الجليل" على السؤال قائلا: "أنا لسة جاي المهرجان ومعنديش أي فكرة عنه وده كلام كبير أوي ومبحبش أدخل في مواضيع أكبر من دماغي أنا إنسان تافه".
وأكمل عمرو عبد الجليل كلامه قائلا: "أنا عزموني قالولي هتتكرم فا جيت أتكرم".
يذكر أن آخر أعمال"عبد الجليل" فيلم "كازابلانكا" مع الفنان أمير كرارة الذي تم عرضه في عيد الفطر الماضي وحقق أعلى إيرادات
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