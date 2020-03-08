أوساسونا يفوز على إسبانيول بهدف حاسم في الدوري الإسباني

ضاعف فريق أوساسونا من محنة ضيفه إسبانيول بعدما تغلب عليه 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.





ويدين أوساسونا بالفضل في هذا الفوز للاعبه روبيرتو توريس الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.





وشهدت المباراة طرد دييجو لوبيز حارس مرمى إسابنيول في الدقيقة 83 بعد حصوله على إنذارين.





ورفع أوساسونا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد إسبانيول عند 20 نقطة في المركز العشرين الأخير.



