مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر| بث مباشر مانشستر سيتي اون لاين beIN Sport | يلا شوت مانشستر يونايتد مباشر| كورة اون لاين الأهلي بث مباشر يوتيوب، حين يواجه مانشستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد الموافق 8 مارس 2020، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، فيما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السابع برصيد 42 نقطة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي KORA ONLINE:-

من المقرر أن تقام في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي KORA GOAL:-

تُنقل المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي:-

يمكنكم متابعة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستذاع المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

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