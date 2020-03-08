Advertisements الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة الإعلاميين 1 × 1 بني سويف | دوري الدرجة الثانية الأحد 08/مارس/2020 - 06:02 م Advertisements الإعلاميين وبني سويف محمد مرعي Advertisements Advertisements الكلمات المفتاحية مباراة الاعلاميين رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة أخبار تهمك عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة منذ حوالي 4 ساعات قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة منذ ساعتين و 46 دقيقة نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا منذ يومين فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل منذ ساعتين و 55 دقيقة عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز منذ حوالي 7 ساعات نجم موقعتي صن دوانز يغيب عن الأهلي أمام سموحة منذ ساعتين و 51 دقيقة حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي منذ حوالي 3 ساعات بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي منذ حوالي 9 ساعات موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا منذ يوم بسبب صافرات الاستهجان.. نجم برشلونة غاضب من الجماهير منذ ساعتين و 21 دقيقة عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة منذ أقل من ساعتين اعترافات صادمة لأسرة الشاب المنتحر من أعلى الهرم منذ حوالي 4 ساعات استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك منذ حوالي 4 ساعات نجم الأهلي السابق لـ"الفجر" : مروان محسن دون المستوى وكهربا غير مفيد وحلمي تدريب الأحمر "ببلاش" (فيديو) منذ ساعة و 16 دقيقة أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال منذ حوالي 20 ساعة