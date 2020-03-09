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كيف واجهت وزارة الصحة التكدس في المعامل المركزية؟

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:53 ص
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بوابة الفجر
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تجمع، اليوم الأحد، الآلاف من المواطنين، أمام المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان وهم أكثر 6 آلاف مواطن يرغبون في إجراء تحليل (بي سي آر) للكشف عن وجود الكورونا، بعد قرار المملكة العربية السعودية بضرورة إجراء تحليل كورونا موثق بشهادة معتمدة للقدوم للمملكة. 

تحليل الكورونا 
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن تكلفة تحليل (بي سي آر) الذي تشترط المملكة العربية السعودية، علي الوافدين بضرورة إجرائه، للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا 1050 جنيه، وتوفر وزارة الصحة هذا التحليل بالمعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان.

وأضافت الوزارة، أن التحليل يوضح مدى وجود الفيروسات، ونسبتها فى الدم بشكل قاطع، ويستغرق إجراء التحليل وقت قليل، وتستغرق النتائج من 3 إلى 4 أيام كحد أقصي"، يسحب الطبيب عينة من الدم، ومسحة من الأنف والحلق ثم ترسل لتحليلها بالمعامل المركزية لوزارة الصحة.

وأكدت الوزارة، أن سعر إجراء التحليل يعتبر رمزي بالمقارنة مع المعامل الخاصة فى القطاع الخاص، يوفر جهاز المعامل المركزية ميزة الدقة فى النتائج وسرعتها.

توفير بالمحافظات 
وكشفت إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، أن التحاليل تكلفتها للمصريين 1050 جنيها، و70 دولارا لغير المصريين، كما أن ننائج تحاليل معامل وزارة الصحة معتمدة لدى القنصليات والسفارات.

وأضافت الوزارة، أنه يوجد خطة لاتاحة التحليل فى 10 محافظات مختلفة بالجمهورية في أقرب وقت لتقليل الزحام أمام المعامل المركزية، وتقليل الوقت والجهد على المواطنين، وتمنح الوزارة الأولوية للمسافرين الذين تقترب تاشيرتهم على الانتهاء أو واجبة للسفر.

6 أماكن جديدة
أكدت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية المعامل المركزية بوزارة الصحة، عن توفير 6 معامل فيروس الكورونا بالمحافظات، لخدمة المواطنين واستيعاب حاجات المسافرين على استخراج تحليل فيروس الكورونا للسفر إلى السعودية، وتبدأ المعامل الجديدة عملها هذا الأسبوع.

وأضافت الجندي في تصريحات صحفية سابقة، أن المعامل الجديدة تكون في محافظات أسوان، المنيا، الإسكندرية، بورسعيد، الشرقية، شرم الشيخ الدولي، وبجانب المعامل المركزية بالقاهرة.

وأكدت الجندي، أنه يوجد الآلاف من كواشف الفيروس لإجراء التحاليل فيروس كورونا بعد استيراد وزارة الصحة للكواشف من الخارج، مضيفة أن شهادة فيروس كورونا تصدر قبل يوم كامل من السفر، كما اشترطت السعودية للحصول عليها إحضار جواز السفر والتذكرة وصورتين لإجراء التحليل.

الأوراق المطلوبة
وأكدت الجندي، أن التحاليل فيروس الكورونا متوفرة فى المعامل على مدار 24 ساعة بدون توقف لخدمة المسافرين الذين يرغبون في إجراء التحليل، ويعتبر التحليل غاية فى الدقة ويعتمد علي معايير عالمية وجودة عالية.

أوضحت رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، أن نتيجة التحاليل يحصل عليها المسافر قبل يوم كامل من السفر، كما اشترطت السعودية، ولإجراء التحليل يجب إحضار الباسبور وتذكرة السفر

ويحضر المسافر لإجراء التحليل المستندات الآتية: جواز السفر، تذكرة السفر، صورتان شخصيتان للمسافر، تجري وزارة الصحة التحليل في المعامل المركزية لوزارة الصحة في شارع الشيخ ريحان بوسط القاهرة، تقوم وزارة الخارجية بالتصديق علي نتيجة التحليل في مبنى التصديقات التابع لوزارة الخارجية.

ووضعت المملكة العربية السعودية، شرط إجراء تحليل الكورونا لدخول للمسافرين إلى المملكة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا ضمن إجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس بالمملكة، كما تقوم المطارات والموانئ المصرية بهذا التحليل لكل المشافرين القادمسن من البلاد التي ينتشر بها الفيروس

وأكدت وزارة الصحة، وجود تعاون كامل مع وزارتي السياحة والطيران المدني في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، تقوم الوزارة بمتابعة كافة الموانئ والمطارات والمحافظات، على مدار الساعة، عند الاستباه في حالة يتم الإعلان عنها بكل شفافية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
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