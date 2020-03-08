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ديربي مانشستر.. تشكيل ناري لليونايتد ضد السيتي

الأحد 08/مارس/2020 - 05:35 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر سيتي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-


حراسة المرمى. : دي خيا.

خط الدفاع : وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف - لوك شاو - ويليامز.

خط الوسط : ماتيتش - برونو فيرنانديز - فريد - جيمس.

خط الهجوم : مارسيال.


وتعادل فريق مانشستر يونايتد مع فريق إيفرتون بالجولة الماضية بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوديسون بارك.

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