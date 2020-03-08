Advertisements
أجويرو يقود تشكيل السيتي ضد اليونايتد في ديربي مانشستر
الأحد 08/مارس/2020 - 05:34 م
Advertisements
أحمد عصام
Advertisements
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر يونايتد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى. : ايدرسون.
خط الدفاع : كانسيلو - اوتاميندي - فيرناندينيو - زينتشينكو.
خط الوسط : رودري - جوندوجان - فودين - برناردو سيلفا - رحيم سترلينج.
خط الهجوم : سيرجو اجويرو.
وكان فريق مانشستر سيتي قد حقق الفوز على حساب فريق ليستر سيتي بالجولة الماضية بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الكينج باور.
Advertisements