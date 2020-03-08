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أجويرو يقود تشكيل السيتي ضد اليونايتد في ديربي مانشستر

الأحد 08/مارس/2020 - 05:34 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر يونايتد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-


حراسة المرمى. : ايدرسون.

خط الدفاع : كانسيلو - اوتاميندي - فيرناندينيو - زينتشينكو.

خط الوسط : رودري - جوندوجان - فودين - برناردو سيلفا - رحيم سترلينج.

خط الهجوم : سيرجو اجويرو.


وكان فريق مانشستر سيتي قد حقق الفوز على حساب فريق ليستر سيتي بالجولة الماضية بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الكينج باور.

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