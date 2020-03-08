Advertisements
Advertisements
Advertisements

تامر حسني ونيكول سابا في حفل عيد الأم بوادي دجلة

الأحد 08/مارس/2020 - 05:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمود الشيخ
Advertisements

تستعد أندية وادي دجلة لاستقبال الموسم الصيفي الجديد 2020 بمفاجاءة من العيار الثقيل وهي إقامة حفل الاحتفال بعيد الأم في نادي وادي دجلة اكتوبر1 وذلك يوم السبت الموافق 21 مارس الجاري.

ويحي الحفل مجموعة من ألمع وأشهر الفناننين والمطربيين يأتي في مقدمتهم النجم تامر حسني والفنانة نيكول سابا.

وبدأ القائمين علي إدارة الفرع في التجهيز من الان للحفل الضخم الذي ينظمه النادي للخروج به في أفضل صورة.

وقال اللواء محمد أنيس العدوي مدير النادي: أن التجهيزات تجري من الآن على قدم وساق لخروج الحفل بشكل مبهر يليق بعضو وادي دجلة الذي يستحق الكثير من الاهتمام وتقديم مايسعده هو وأسرته في هذه المناسبة السعيدة التي تتمثل في تكريم كل أمهاتنا.

ووعد اللواء محمد أنيس بخروج الحفل بشكل مبهر وأن يكون التنظيم على أعلي مستوي ابتداءا من استقبال الأعضاء من خارج النادي وترتيب أماكن انتظار السيارات حتي الدخول للنادي والتأمين بشكل جيد وتوفير جميع عناصر الأمن والأمان والسلامة لجميع الأفراد المتواجدين داخل الحفل؛ خاصة ان الحضور سيتعدي 8 الاف عضو دجلاوي.

ووجه مدير العام النادي الشكر لمجلس إدارة النادي على تفكيره واهتمامه الدائم بالأعضاء في جميع المناسبات.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. قرار رينيه فايلر يقضي على مخاوف الأهلي ضد سموحة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

منذ أقل من نصف ساعة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ ساعة و نصف

بسبب صافرات الاستهجان.. نجم برشلونة غاضب من الجماهير

منذ ساعة و 10 دقيقة

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

نجم موقعتي صن دوانز يغيب عن الأهلي أمام سموحة

منذ أقل من ساعتين

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي مهدد بالغياب عن موقعة سموحة

منذ أقل من ساعتين

تصريح ناري.. سترلينج يهدد ليفربول

منذ أقل من ساعة

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:05 م

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

03:31 م

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

03:57 م

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

01:20 م

استدعاء صالح جمعة أمام النيابة يورط نجم الزمالك

03:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status