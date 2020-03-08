مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي اليوم 8/3/2020 في الدوري الانجليزي | موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في قمة الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي | يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد، على ملعب " أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر، في إطار منافسات قمة الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2020/2019.





موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري

ستُقام مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة 6:30 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 7:30 مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري

سيتم إذاعة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري حصريًا على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 2" الرياضية المشفرة beIN SPORTS HD 2.





التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - لوك شاو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش - فريد - خوان ماتا - دانييل جيمس.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال.





ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: إيديرسون مواريس.

خط الدفاع: كايل والكر - جون ستونز - نيكولاس أوتاميندي- بينجامين ميندي .

خط الوسط: ديفيد سيلفا- رودري - إلكاي جاندوجان.

خط الهجوم: رحيم سترلينج - جابرييل خيسوس - رياض محرز.



ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 22 نقطة.





ويدخل مانشستر يونايتد المباراة بمعنويات عالية للغاية بعد ظهوره بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة، حيث تأهل إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى فوزه في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ديربي كاونتي بنتيجة 3\0.



