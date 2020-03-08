فوز البنك الأهلي وديروط والفيوم وتعادل بني سويف في القسم الثاني

أسفرت مباريات الجولة 17 للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني عن فوز فريق البنك الأهلي على فريق طهطا بهدفين نظيفين سجلها الكاميرونى أندريا، ومحمد عبد المجيد جيداً في الدقيقتين 5 و 17 في الشوط الثاني.



وفاز فريق ديروط على فريق المنيا بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف ، وفي الشوط الثاني سجل عرفه شعبان الهدف الأول لديروط في الدقيقة 12 من ضربة جزاء وإدرك عادل شلبى الهدف الثاني في الدقيقة 20 وسجل هدف المنيا داوودا من ضربة جزاء في الدقيقة 32.



وحقق فريق الفيوم الفوز على فريق سوهاج بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو الفيومى في الدقيقة 40 ، وأضاف جاسر محمد الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وسجل سوهاج هدفا في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني.



وفاز فريق بترول أسيوط على فريق الالومنيوم بهدف محمد عبد الفتاح العندليب في الدقيقة 35 من الشوط الأول.



وتعادل فريق الإعلاميين مع فريق بنى سويف بهدف لكل منهما تقدم الإعلاميين بهدف من رميه تماس تسقط من يد حارس مرمى بنى سويف الحضرى في الدقيقة 33 من الشوط الأول وتعادل معتز محروس لبنى سويف في الدقيقة 30 من الشوط الثاني.



وتعادل فريق تليفونات بني سويف مع فريق شبان قنا بهدف لكل منهما انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف، وفي الشوط الثاني تقدم محمود عبده لتليفونات بنى سويف في الدقيقة 10 وتعادل عمرو على في الدقيقة 28 .



ترتيب المجموعة الأولى



1- بني سويف 35 نقطة

2- البنك الأهلي 35 نقطة

3- الألومنيوم 32 نقطة

4- شبان قنا 31 نقطة

5- بترول أسيوط 24 نقطة

6- تليفونات بني سويف 23 نقطة

7- سوهاج 22 نقطة

8- المنيا 19 نقطة

9- الإعلاميين 19 نقطة

10- الفيوم 18 نقطة

11- ديروط 11 نقطة

12- طهطا 10 نقاط