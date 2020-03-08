مدرب زاناكو: أتمنى التوفيق لبيراميدز.. حاولنا التعويض بكل قوة

قال كريس كاوندا مدرب فريق زاناكو الزامبي، إنه سعيد بالفوز الذي حققه على بيراميدز، موضحا أنه حضر للقاهرة من أجل الفوز، ولكن النتيجة لم تؤهل الفريق للعبور إلى الدور نصف النهائي بسبب الخسارة في الذهاب بثلاثية.



وأوضح المدرب في المؤتمر الصحفي على أن فريقه ارتكب العديد من الأخطاء الكبيرة في مباراة الذهاب وحاول التعويض، وسعيد بأداء لاعبيه وروحهم في لقاء الإياب، مهنئا نادي بيراميدز وجهازه الفني بالتأهل.



وأكد المدرب، على أن الفريق لعب بضغط قوي على بيراميدز منذ الدقيقة الأولى ولعب بشكل جيد، والفريق تعلم من أخطاء مباراة الذهاب وحاول التعويض في القاهرة، مشددا على أن بيراميدز تعلم الدرس من خسارة اليوم، وفرصة جيدة أمام تشاتشيتش لعلاج الأخطاء لأن المشوار ما يزال طويلا في البطولة، وحاليا الفريق في مرحلة هامة وقريب من اللقب وعليه التركيز في المرحلة المقبلة.



واختتم بأنه كان يدرب لاعبيه طوال الفترة الماضية على ركلات الترجيح طمعا في التعادل والفوز والتأهل، وحاولوا التعويض وفي النهاية كان التأهل من نصيب بيراميدز.