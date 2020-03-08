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تشاتشيتش: دفعنا بالبدلاء بسبب الدوري.. وهدفنا حصد كل الألقاب

الأحد 08/مارس/2020 - 05:23 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه يهنئ زاناكو على الفوز والروح التي لعب الفريق بها، وراض تماما عن التأهل لنصف النهائي، وبسبب مباراة الدوري أمام انبي بعد ٣ أيام فضل إشراك العناصر التي لا تشارك كثيرا حتى يجهز الجميع ولا يخسر أي لاعب.

وأضاف بأن المباراة المقبلة في نصف نهائي الكونفدرالية ما تزال في بداية شهر مايو المقبل، وبالتالي الفريق أمامه متسع من الوقت للتحضير وخوض مباريات الدوري، ويسعى جديا للفوز في جميع اللقاءات المتاحة من أجل تحسين موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري.
وأوضح المدرب أن زاناكو فريق قوي ومتميز وبيراميدز تقدم بشكل جيد في الذهاب، والفريق شعر بتأمين الفوز والتأهل لنصف النهائي، وبالتالي قرر منح الفرصة لعناصر عائدة من إصابات مثل عمر جابر وعبده لومالا وأحمد أيمن منصور، وإسلام عيسى، موضحا أن تغيير التشكيل والدفع بالعناصر الأخرى تغير معه الأداء.

وأكد على أنه فضل إراحة عبد الله السعيد وإبراهيم حسن ومحمد حمدي بسبب الإجهاد، موضحا أن فريقه أمامه ٣ مباريات قوية بالدوري خلال ١٢ يوما فقط، وفريقه يسعى للمنافسة على كل الألقاب وبالتالي يجب تجهيز جميع اللاعبين وإراحة المجهدين بأمل الفوز بالألقاب.

وأضاف بأن فريقه يطمح لأن يكون قريبا من الأهلي والزمالك، والأمر ليس بالسهل بفضل القاعدة المتاحة للناديين، ولكنه يسير من مباراة لأخرى ويتطور ويحاول الاقتراب من قمة الدوري، وهدفه المنافسة على اللقب، مشددا على أن مباريات الدور الثاني لم تبدأ بعد وهناك نقاط كثيرة والفريق سيبذل قصارى جهده للفوز بكل النقاط المتاحة أملا في التواجد بمركز مميز بجدول الترتيب.

وحول تفضيله لفريق بعينه في نصف النهائي أكد تشاتشيتش أن الفريقين جيدين للغاية والمواجهة مع أحدهما لن تكون سهلة وبيراميدز سيركز على الفوز والتأهل للنهائي.
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