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فنانة مصرية تتألق بعرض فني شيق بالمتحف الإسلامي (صور)

الأحد 08/مارس/2020 - 05:16 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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تمكنت إحدى الفنانات المشاركات في معرض "الأيدي الناعمة" بمتحف الفن الإسلامي والمقام بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي من لفت أنظار الجميع بأعمالها المدهشة في فن المنمنمات.

والتقطت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية عدد من التصاميم المدهشة للفنانة والتي تمثلت في غرفة مكتب قديم على جدرانها صورة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس محمد أنور السادات، وكتب وروايات وجرائد قديمة وأثاث وأدوات إضاءة وكلها قطع فنية دقيقة للغاية حجمها بضع ململليمرات، والتي تمكنت الفنانة من صناعتها وصياغتها في سياق فني مشوق.

وقالت سعد إن فن المنمنمات والذي عرف قديمًا باسم التزاويق ظهر في حضارات سابقة خاصة الحضارات الهندية والفارسية، وينتشر هذا النوع من الفنون حول العالم، ويستغرق التصميم عدجة أسابيع، ويتم استخدام أدوات دقيقة للغاية.

وقد افتتح الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف القن الإسلامي، والأميرة هناء المطيري زوجة الوزير المفوض لدولة الكويت ماجد الرشدان بجامعة الدول العربية، معرض "الأيدي الناعمة" بمقر المتحف أمس السبت احتفالًا باليوم العالمي للمرأة، وهو معرضًا فنيًا للأشغال والحرف اليدوية التقليدية، نتاج أعمال 30 سيدة قاموا بالمشاركة في ورش تعليمية تم تنظيمها بالمتحف، حيث قامت العارضات بعرض ما يقرب من 300 منتج للحرف اليدوية تنوعت ما بين الأخشاب والخزف والجلود والتطريز باستخدام الحرير ومجسمات الصلصال الحراري ولوحات من الحبر والزيت.

يذكر أن متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، هو درة المتاحف الإسلامية في العالم، حيث يضم ما يزيد عن 100 ألف قطعة أثرية نادرة ومتنوعة والتي ترجع للعصر الإسلامي، من عدة أقطار مختلفة كالهند والصين وإيران، مرورا بفنون شبه الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس.
فنانة مصرية تتألق بعرض فني شيق بالمتحف الإسلامي (صور)
فنانة مصرية تتألق بعرض فني شيق بالمتحف الإسلامي (صور)
فنانة مصرية تتألق بعرض فني شيق بالمتحف الإسلامي (صور)
فنانة مصرية تتألق بعرض فني شيق بالمتحف الإسلامي (صور)
فنانة مصرية تتألق بعرض فني شيق بالمتحف الإسلامي (صور)
فنانة مصرية تتألق بعرض فني شيق بالمتحف الإسلامي (صور)
فنانة مصرية تتألق بعرض فني شيق بالمتحف الإسلامي (صور)
فنانة مصرية تتألق بعرض فني شيق بالمتحف الإسلامي (صور)
فنانة مصرية تتألق بعرض فني شيق بالمتحف الإسلامي (صور)
فنانة مصرية تتألق بعرض فني شيق بالمتحف الإسلامي (صور)
فنانة مصرية تتألق بعرض فني شيق بالمتحف الإسلامي (صور)
فنانة مصرية تتألق بعرض فني شيق بالمتحف الإسلامي (صور)
فنانة مصرية تتألق بعرض فني شيق بالمتحف الإسلامي (صور)
فنانة مصرية تتألق بعرض فني شيق بالمتحف الإسلامي (صور)
فنانة مصرية تتألق بعرض فني شيق بالمتحف الإسلامي (صور)
فنانة مصرية تتألق بعرض فني شيق بالمتحف الإسلامي (صور)
فنانة مصرية تتألق بعرض فني شيق بالمتحف الإسلامي (صور)
فنانة مصرية تتألق بعرض فني شيق بالمتحف الإسلامي (صور)
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