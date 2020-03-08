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عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

الأحد 08/مارس/2020 - 05:13 م
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آبي أحمد
آبي أحمد
الفجر.. وكالات
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واصل رئيس الوزراء الإثيوبي، "آبي أحمد"، تصريحاته المستفزة حول أزمة سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا حاليًا.

وأجرى رئيس الوزراء، مناقشة مع سكان منطقة داورو في ولاية شعوب، جنوب البلاد، حيث سلط الضوء على كيفية محاربة الفقر والحد من الانقسامات السياسية والعرقية.

وقال "آبي أحمد" - وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية في إثيوبيا - إن شجاعة الشعوب الإثيوبية تتمثل في إكمال سد النهضة الكبير، وجعل إثيوبيا مصدرًا للطاقة لجيرانها.

وأضاف أن الإصلاح الاقتصادي المحلي والخطة الوطنية العُشرية التي سيتم إطلاقها قريبًا كطريقة متماسكة للمضي قدمًا، تعمل على تلبية الطلبات التي قدمها سكان داورو.
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الكلمات المفتاحية

سد النهضه الفجر إثيوبيا آبي أحمد

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