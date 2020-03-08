ياسر رزق يدلي بصوته في انتخابات 'أخبار اليوم'

أدلى الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية لمؤسسة دار الهلال، والمنعقدة اليوم.





وشهدت الانتخابات تعاونًا ملوحظًا بين الهيئة الوطنية للصحافة ووزارة الداخلية؛ حيث ينتشر أفراد الأمن والضباط لتأمين عملية الاقتراع.





ومن المقرر أن يبدأ فرز الصناديق وإعلان نتيجة الانتخابات، بعد غلق باب التصويت مباشرة، وذلك تحت إشراف قضائي، من لجنة شكلتها الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو الهيئة.





وقالت الهيئة الوطنية للصحافة في بيان سابق لها، إن عدد الناخبين فهي وفق الكشوف النهائية المرسلة من المؤسسة، بلغ في مؤسسة أخبار اليوم 4675 ناخب.



