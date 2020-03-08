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بابا الفاتيكان يعتبر نفسه "محبوس" بسبب كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 05:00 م
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بابا الفاتيكان - البابا فرانسيس
بابا الفاتيكان - البابا فرانسيس
وكالات
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قال بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، مساء اليوم الأحد، أنه "محبوس" بسبب فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنه قريب بصلاته من هؤلاء الذين يعانون من الفيروس.

وقال البابا فرنسيس خلال عظته التي ألقاها اليوم عن طريق الإنترنت، من داخل الفاتيكان بدلًا من إلقائها عبر النافذة؛ لمنع احتشاد الناس بسبب تفشي كورونا: "غريبة بعض الشيء هذه الصلاةـ اليوم والبابا محبوس في المكتبة، لكنني أراكم وقريب منكم"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز". 

ولكن البابا ذهب للنافذة ولوح في صمت لبضع مئات فقط تجمعوا في الساحة الكبيرة، التي عادة ما تجتذب عشرات الآلاف، وأبقى أغلبهم على مسافة آمنة تفصلهم عن الآخرين، وشاهدوا البابا وهو يلقي عظته على أربع شاشات كبيرة.

وهذه تعتبر المرة الأولى التي لا يخرج فيها البابا إلى النافذة لمنح البركات وقراءة العظة منذ انتخابه في 2013، باستثناء المرات التي كان مسافرا فيها خارج روما.

وبدا أنه شُفي من نزلة برد أصابته وأجبرته على عدم الذهاب مع كبار المسؤولين في الفاتيكان للاعتكاف للصلاة قرب روما الأسبوع الماضي.

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الكلمات المفتاحية

كورونا بابا الفاتيكان الفاتيكان البابا فرانسيس

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