بيراميدز يسقط بهدف أمام زاناكو ويتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية





وكان بيراميدز قد انتصر في الذهاب على زاناكو بثلاثية نظيفة في زامبيا.





ويشارك بيراميدز في بطولة الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، بعدما احتل المركز الثالث في الدوري المصري الموسم الماضي.





وينتظر فريق بيراميدز الفائز من مباراة حوريا كوناكري وإنيمبا النيجيري، والتي تقام اليوم الأحد.

تأهل فريق بيراميدز إلى الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، على الرغم من خسارته اليوم أمام زاناكو بهدف نظيف، في إياب ربع نهائي البطولة.