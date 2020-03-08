مها أبو عوف لـ"الفجر الفني": "لا يصح منع المهرجانات وهذا سبب زعلي من مهرجان القاهرة السينمائي"

حرصت الفنانة مها أبو عوف، على مشاركة في مبادرة أهل مصر لمساعدة المرضي غير القادرين الذين يعانون من تشوهات الحروق التي تحتاج إلي تدخل جراحي.



وكان لـ"الفجر الفني" مع الفنانة مها أبو عوف، حوار خلال المبادرة.



كلمينا عن مشاركتك في مبادرة أهل مصر؟



عشان أنا بشجع المنظومة ومبادرة جيدة للمساعدة الحالات الحرجة من التشوهات بالمجان.





هل الفن آسطتاع أن يناقش حالات الحريق في الأعمال المعرضة؟



قليل جدا لإن الفن لم يكن يركز على ذلك لكني اناشد الجميع بتقديم أعمال عن حلالات الحرق الحرجة لإن هذا الحالات تحتاج أن ترى اهتمام وخصوصًا حالات التوحد.





كيف كانت الأجواء في السعودية بعرض مسرحية "٣ أيام في الساحل"؟



تفاجأت من رد فعل الجمهور في السعودية أثناء عرض مسرحية "٣ أيام في الساحل"، لم أكن أتوقع هذا النجاح والاستقبال من الشعب السعودي "كانت حاجة تفرح".





ما تعلقيك على عدم ذكر اسم عزت ابو عوف في مهرجان القاهرة السينمائي؟



حاجة محزنة من عدم ذكر اسم عزت ابو عوف، في مهرجان القاهرة السينمائي، لإنه كان لمدة ٧ سنوات رئيس المهرجان، ولا يصح بإن يحدث ذلك ولم أعاتب أحد من إدارة المهرجانان.





كيف رأيتي إهداء عمرو دياب البومة للراحل عزت ابو عوف؟



انا بشكر عمرو دياب، على هذا اللفتة الطيبة، مشيراً بأن عزت أبو عوف، كان يعتبره بمثابة شقيقه الأصغر.





كيف ترى أغاني المهرجانات؟



أحب أسمع الفن الحلو ومش من حق حد أن يوقف نوع من الأغاني تعجب الجمهور، بالطبع هناك أنواع أغاني لا تليق ولابد من وقفها لكن الأغاني التي تشتمل على الفاظ غير مسيئة لا مانع من سماعها.