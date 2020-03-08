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جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 8 - 3 - 2020.. مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد الإنتر

الأحد 08/مارس/2020 - 05:03 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
حسن شحاتة
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جدول مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد 8 - 3 - 2020، أبرزها مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ومباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

 

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الكونفدرالية الأفريقية "إياب دور الـ8"

 

انطلقت مباريات اليوم في الكونفدرالية بمواجهة بيراميدز ضد زاناكو، في تمام الساعة 3:00 مساءًا بتوقيت القاهرة.

 

نهضة بركان ضد المصري، تقام المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، و10:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 7.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ29"

 

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي بمواجهة تشيلسي ضد إيفرتون، في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ27"

 

ريال بيتيس ضد ريال مدريد، تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 3.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ26"

 

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإيطالي بمواجهة ميلان ضد جنوى، في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

يوفنتوس ضد إنتر ميلان، تقام المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 4.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ25"

 

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الألماني بمواجهة بايرن ميونيخ ضد أوجسبورج، في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

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