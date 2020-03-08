اعتقال رونالدينهو | ما السبب وراء دخول الساحر البرازيلي وشقيقه "باراجواي" بجواز سفر مزور؟

ألقت أجهزة الشرطة في دولة باراجواي، على نجم كرة القدم رونالدينيو، لاعب منتخب البرازيل وفريق برشلونة الإسباني السابق وشقيقه، بسبب دخوله للبلاد بجواز سفر مزور.





نقلت السلطات رونالدينهو وشقيقه " روبرتو" إلى مركز للشرطة في أسونسيون، وذلك وفقًا لبيان صادر من مكتب الادعاء في باراجواي.





أكد محامي رونالدينيو أن الساحر البرازيلي تم اعتقاله بالفعل، وقال إن الفريق القانوني في باراجواي قد أصدر أمرًا بالإفراج عن لاعب كرة القدم السابق وشقيقه.





قبل فترة قصيرة من الاعتقالات، أشار "محامي رونالدينيو" أن الساحر البرازيلي يستعد للعودة مجددًا إلى ريو دي جانيرو، قائلًا أن رونالدينيو وأسيز إنهم قد أتوا إلى أسونسيون لأسباب تجارية.





وقال لاعب كرة القدم السابق وشقيقه إن الوثائق قُدمت كهدية من قبل رجال أعمال برازيليين.



