'الأعلى للإعلام' يوافق على نقل عدد من العاملين للوزارة

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، على نقل عدد من العاملين بالمجلس إلى وزارة الدولة للإعلام؛ وذلك استجابة لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الذي وصل المجلس أمس.





وكانت قد استقرت وزارة الدولة للإعلام على مقرها الجديد، في فيلا ملك مجلس الوزراء في جاردن سيتي، وذلك بعد انتهاء مجلس الوزراء من وضع اختصاصات وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل.



